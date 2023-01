¿Miguel Herrera hizo las paces con Martinoli? Esto es lo que dijo el DT mexicano

Dado que Gerardo ‘Tata’ Martino renunció a la Dirección de la Selección de México en cuanto el Tri fue descalificado de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol está buscando a un nuevo Director Técnico que logre generar buenos resultados con el equipo Azteca y en La Verdad Noticias te comentamos que uno de los interesados es Herrera.

Miguel ‘Piojo’ Herrera actualmente se encuentra sin equipo, pues la escuadra de los Tigres decidió darle una oportunidad a Diego Cocca, sin embargo, esto no ha frenado las intenciones del ‘Pijo’ Herrera de dirigir a la Selección de México:

“Hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo”.

Aunque su paso por el Tri no fue malo, incluso llegó hasta la final de la Copa Oro 2015, su mal temperamento le costó el trabajo en aquella ocasión, pues en un Aeropuerto, el entonces DT de México golpeó al conocido narrador Martinoli, provocando que TV Azteca pidiera la salida del ‘Piojo’ del banquillo de la Selección.

¿Miguel Herrera ya arregló su relación con Christian Martinoli?

¿Miguel Herrera ya arregló su relación con Christian Martinoli?

Tal parece que no, pues el DT mexicano declaró que no busca ninguna reconciliación con el cronista deportivo, y asegura que esto no debería influir en su candidatura para ser el nuevo estratega del Tri:

“Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, nunca me peleé con un medio (TV Azteca)”.

¿Qué dijo Miguel Herrera de Tigres?

¿Qué dijo Miguel Herrera de Tigres?

Tras su salida de los Tigres de la UANL, donde demandó al equipo de Nuevlo León, el ‘Piojo’ confesó sentirse “triste y consternado”, pues el cree que hizo un buen trabajo con el equipo de Gignac:

"Si tú comparas el año y medio del proceso con Tigres con todos los equipos, solamente hay dos que mantuvieron al mismo técnico y soy el único que tiene 60% de partidos ganados”.

