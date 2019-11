Miguel Herrera es REVENTADO por Madre de víctima en el caso Joao Maleck (VIDEO)

Martha Alvarez-Ugena, madre de María Fernanda Peña quien perdió la vida en el accidente protagonizado por Joao Maleck el pasado 23 de junio, criticó fuertemente al entrenador de las Águilas del América, Miguel Herrera, luego de que el entrenador decidiera visitar en el Penal de Puente Grande al joven delantero mexicano.

La madre de Fernanda organizó una conferencia de prensas en la que solicitó el apoyo y la empatía de la sociedad mexicana tras el terrible incidente que le quitó la vida a su hija y a su esposo Alejandro, ésto a poco más de 4 meses de aquel fatídico accidente que provocó Maleck mientras conducía por la Avenida Tepeyac en el municipio de Zapopan, Jalisco, en presunto estado de ebriedad.

“Deben de sentirse muy orgullosos los futbolistas y entrenadores que te visitan en la cárcel, vergüenza debería de darles, a ti Piojo Herrera sé qué hace unos días fuiste a visitarlo a la cárcel a Puente Grande, a ti te digo, Piojo Herrera ¿Qué harías si a tu hija recién casada de 26 años la mata un futbolista cómo me mataron a mi hija? ¿Irías a la cárcel a visitarlo? Y se los cuestiono a los entrenadores, Federación Mexicana de Futbol y futbolistas, ojalá nunca les pase, pero puede ser que sí si no paramos esto”, aseguró la madre de la víctima.

Maleck lleva cuatro mese en prisión

Cabe recordar que desde el 24 de junio, el canterano se encuentra en prisión preventiva en Puente Grande, Jalisco, a la espera de sentencia; ya se cerró el periodo de investigación y el 28 de diciembre se cumplen los 6 meses de encarcelamiento.

Por su parte, la familia de María Fernanda está a la espera de la nueva audiencia donde podría haber noticias sobre la sentencia a Maleck; además aprovechó para anunciar cambio en su defensa por segunda ocasión consecutiva.

“Los primeros abogados no hicieron nada, cometieron errores tan graves por lo que en estos momentos nos encontramos en esta situación, los segundos abogados nos engañaron, me estaban presionando para que tomara decisiones en las que yo no estaba de acuerdo”, declaro la madre de la víctima.

