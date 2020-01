Miguel Herrera en espera de renovar contrato

Todo Apunta que Miguel Herrera, seguirá al frente de las águilas del América. Pues de acuerdo a fuentes cercanas al club, le han brindado la confianza que necesita el estratega para que lo trasmita a los jugadores y con esto se obtengan buenos resultados, esta noticia se daría más adelante previo a la junta que tendrán los socios del club.

De acuerdo a información del Diario RÉCORD los altos mandos de las Águilas estarán estudiando la situación por la que pasa el equipo y verán si le darán la confianza para que continúe con el club, a pesar no obtener el título, sin embargo los dirigentes quieren el ansiado campeonato número 14.

Miguel Herrera podría renovar al 2022

Miguel Herrera técnico del América

"Vamos a esperar a que el equipo se complete, Santiago (Baños) tiene mucha tarea con traer al jugador que necesitamos. Después de eso va a haber tiempo, ya nos lo dijo el dueño del equipo y el presidente que nos vamos a sentar a renovar. Tampoco es que me vuelva loco, hay tiempo, me quedan seis meses de contrato, no es que ya se me acabara el contrato.

Por otra parte, al finalizar la final del Apertura 2019, el pasado 29 de diciembre, en donde América perdió en tanda de penales con Monterrey, fue entrevistado el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, quien afirmó que el timonel sigue al mando del club, por los buenos resultados en su regreso con la plantilla.

El técnico dando indicaciones a Gio dos Santos

"Estoy contento, a gusto y con la idea de dar los resultados para que este proyecto pueda seguir caminando, ya son seis torneos seguidos y esperemos que sean como el Tuca (Ferretti) que lleva 20. Los resultados mandan", indicó Herrera hace algunos días.

El Piojo ha tenido resultados sobresalientes en su segundo aire con los de Coapa, ya que desde que llegó al banquillo ha logrado tres títulos: uno de Liga, uno de Copa y un Campeón de Campeones, en donde su próximo objetivo será sumar la Concachampions, torneo que le daría el boleto al Mundial de Clubes, lo que tanto ha anhelado.

