Miguel Herrera, consciente de qué pasaría si no gana la Liga

No cabe duda que la eliminación de la Copa MX ante FC Juárez fue un duro golpe para el América, por lo que hasta el entrenador Miguel Herrera comentó que si no conquista la Liga en el Apertura 2018 o se hace a un lado o lo echan del club.

"Totalmente, puedo quedar fuera del equipo; no sé si en automático (si no gano la Liga), pero puede significar que esté fuera. Por supuesto (me haría un lado), si las cosas no están como funcionan y para lo que me trajeron, por supuesto que tengo que irme del equipo y la decisión no la voy a tomar yo,seguramente la tomará la directiva”.

Miguel Herrera, consciente de qué pasaría si no gana la Liga

Comparó su primer paso en el América

Herrera hizo memoria de su primera época como timonel del América, comentó que se encontraba obligado a conquistar títulos de manera inmediata por lo que actualmente en su segunda etapa, tiene mayor exigencia y cuenta con más presión después de la mala actuación de la noche del miércoles en el Azteca.

"Desde que llegué la primera vez al América, yo no venía por seis meses y mi contrato era por un año, y yo dije que en seis meses si no daba resultados me voy y me arriesgué a seis meses y ahí era mi primera vez en América".

Miguel Herrera, consciente de qué pasaría si no gana la Liga

"Hoy la segunda vez con más experiencia, por supuesto y armando un equipo que por fin terminamos de armar, obviamente que estamos obligados a llegar a la Final y si no ganamos la Copa, por supuesto que nos obliga a ganar también la Liga", sentenció en una entrevista con TDN.