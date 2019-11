Miguel Herrera asegura que Peláez NO GANA títulos (Video). De manera reciente Ricardo Peláez fue presentado de manera oficial como nuevo Director Deportivo del equipo de las Chivas, además de que esta tarde anunciaron a Uriel Antuna como su primer gran fichaje; pero fiel a su costumbre el entrenador del América, Miguel el ‘Piojo’ Herrera declaró que la figura del ex directivo de los de Coapa y del Cruz Azul está sobrevalorada y que él no es el que gana los títulos. Miguel Herrera asegura que Peláez NO GANA títulos (Video). “La imagen de Ricardo, sin ninguna duda (está sobrevalorada). Después los medios y la gente dicen: ‘Ya llegó Pelaez, vamos a ganar', pero él no trabaja en la cancha, solo consigue exigirle al entrenador y jugador que den su máximo esfuerzo, después que estén convencidos de ese logro”, dijo en entrevista con la cadena Telemundo. Miguel Herrera asegura que Peláez NO GANA títulos (Video). Peláez está sobrevalorado: Miguel Herrera En dicha entrevista el director técnico del América recordó el paso como directivo de Ricardo Peláez Linares por el conjunto del Cruz Azul y toda la fuerte inversión que hizo en jugadores de la talla de Elías Hernández, Roberto Alvarado, Pablo Aguilar, Iván Marcone, Orbelín Pineda, Milton Caraglio; entre otros tantos y que al final no pudieron alzar el tan ansiado cetro de Liga MX; aunque sí dejó en claro la capacidad como Director Deportivo.

En EXCLUSIVA en #TyM, @Miguel_Gurwitz entrevistó a @MiguelHerreraDT y habló fuerte sobre el tema Ricardo Peláez pic.twitter.com/CHopMY3CKX — Titulares Y Más (@TitularesYMas) November 28, 2019

“Me parece que está brincando de su chamba, porque sale de un trabajo y lo buscan para otro. Yo siempre se lo diré, Ricardo no gana títulos, no gana partidos, no hace que sus instituciones ganen. Es un extraordinario director deportivo que apoya a los técnicos para conseguir los equipos que quieren, pero en Cruz Azul se gastó 120 millones de dólares y desafortunadamente no lograron el título de Liga”, dijo.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Miguel Herrera asegura que Peláez NO GANA títulos (Video).

Te Puede Interesar: Miguel Herrera ASEGURA que América será el primer sexto lugar Campeón

Recordar que Miguel Herrera y Ricardo Peláez coincidieron en el equipo de Coapa, en donde en mancuerna lograron el cetro de Liga MX en el Torneo de Clausura 2013 en la Final épica ante el Cruz Azul y fueron juntos con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Únete a notros en Instagram