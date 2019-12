Miguel Herrera asegura que América le dará la vuelta al marcador en el Azteca

Miguel “el piojo” Herrera, Director Técnico de las Águilas del América se dijo confiado que su equipo remontara el marcador el próximo domingo 29 de diciembre en el Estadio Azteca luego que cayeran por 2 goles a 1 ante los Rayados del monterrey.

El polémico “piojo” en rueda de prensa luego del encuentro en Monterrey, se dijo molesto por la actitud del árbitro quien no señalo algunas jugadas en el ya conocido VAR. Aún con esta actuación de Luis Enrique Santander que favoreció a los rayados, Miguel Herrera se dijo confiado que los azulcremas serán campeones en el Azteca.

“Me decía que estaban revisando la jugada, no entiendo porque el árbitro no iba a ver la jugada si al final de cuentas hay dudas; el VAR está para ayudar y el árbitro para decidir. Yo no he visto la jugada, en lugar de estar dos, tres minutos escuchando, debería ir a checar. Al fin de cuentas así está, el equipo se va a reponer, en el Azteca daremos la vuelta”, declaró Herrera”, dijo Herrera.

Aún cuando las Águilas jugaron con un hombre menos pudieron aguantar el marcador pese al golazo deL delantero del Monterrey con una impresionante chilena.

“Hay mucha confianza, tenemos confianza en el grupo, es un grupo que se mata por conseguir los resultados, la ventaja es mínima, solo hay que ganar para levantar la copa”, declaró el técnico azulcrema.

Por su parte el equipo de coapa posteo en su cuenta de twitter las palabras de Guido Rodríguez y les dio toda la confianza a las águilas del América que tenían un hombre menos y pudieron dar batalla en el terreno de juego.

Guido Rodríguez: "Tuvimos que hacer el esfuerzo con un hombre menos todo el segundo tiempo, pero nos quedan 90 minutos. Me parece que tenemos las armas para dar la vuelta y ganar" #SOMOSAMÉR1C4.

Así es como el Miguel “el piojo” Herrera y las Águilas del América llegarán el domingo al Estadio Azteca teniendo el marcador en contra con la mínima diferencia ante el Monterrey.

