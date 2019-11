Miguel Herrera asegura JAMÁS dirigir a Chivas (VIDEO).

Miguel Herrera asegura JAMÁS dirigir a Chivas.

El conjunto del América estará descansando en esta Jornada 19 del Apertura 2019 de la Liga MX, pero Miguel el ‘Piojo’ Herrera estuvo en la presente semana en el programa ‘Línea de cuatro’ de TUDN y aceptó en dicho espacio de televisión de paga que no aceptaría una oferta para dirigir a las Chivas y que tuvo una reunión con José Luis Higuera pero que no se concretó nada.

Los pupilos del ‘Piojo’ Herrera de 51 años de edad se encuentran instalados en la pelea por el título del Apertura 2019, pero estarán esperando los resultados de este fin de semana para saber en qué puesto arrancarán la Fiesta Grande del Futbol Mexicano y buscar convertirse en el director técnico más ganador de la escuadra de Coapa.

Qué mejor manera de iniciar un torneo#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/9Or8hCnw8d — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) July 16, 2019

Herrera afirma que no dirigiría a Chivas

"No iría a Chivas por lo que se me ha relacionado con América, con el equipo con el que estoy a un título de ser el más ganador", apuntó el Piojo en entrevista para 'Línea de Cuatro'.

Bajo el mando de Miguel Herrera el equipo de Coapa suma cuatro trofeos en su andar, han sido un par de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Pero todo pudo ser diferente si es que en el pasado se hubiera concretado su llegada al Guadalajara cuando fue contactado por José Luis Higuera, aunque el estratega de 51 años de edad dijo que jamás traicionaría sus convicciones.

"Sería traicionar mis ideales, me he entregado al América, y el día de mañana estaría traicionando mis ideales; Chivas es un equipo muy importante. Me senté una vez con Higuera a escuchar su propuesta pero en ese momento venía de Selección y no podía dirigir", dijo en entrevista exclusiva el director técnico del América.

