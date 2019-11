Miguel Herrera afirma que no fue regañado (VIDEO).

A lo largo de su carrera Miguel ‘El Piojo’ Herrera se ha caracterizado por ser muy explosivo y polémico, recientemente fue expulsado en el duelo entre el América y Santos, por ello se comenzó a especular sobre una posible llamada de atención por parte del dueño del conjunto de Coapa y en la conferencia de prensa previa al duelo en contra del Veracruz, el timonel Americanista negó los hechos.

Aunque ‘El Piojo’ Herrera venía de una sanción de tres partidos y una multa económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX tras insultar al silbante Marco Antonio Ortíz tras el duelo ante el equipo del Cruz Azul, el director técnico azulcrema volvió a las andadas y fue expulsado nuevamente en el partido ante Santos luego de invadir el área del técnico rival, lo que habría provocado un regaño de la alta plana azulcrema.

Herrera niega que fuera regañado por su expulsión ante Santos

Debido a los constantes rumores que salieron posterior a la tarjeta roja, el entrenador de las Águilas en conferencia de prensa aseguró que todo se está tratando de un chisme de los medios para desestabilizar.

“Es un chisme de los medios porque yo no recibí ninguna llamada de nadie, ni siquiera de Santiago Baños (presidente deportivo). La vez pasada hubo una sanción, pero en esta ocasión no hubo nada. A mí la verdad es que no me llama la atención todo el chisme que traen, yo soy consciente de que si no se entregan resultados puedo quedar fuera porque así es nuestro trabajo. Yo todavía tengo seis meses de contrato”, finalizó el estratega azulcrema.

Los de Coapa la noche de este viernes enfrentarán al conjunto del Veracruz con la firme intención de amarrar su pase a la liguilla, puesto que en la Jornada 19 estarán descansando. En lo que va del Torneo de Apertura 2019 Miguel Herrera se ha perdido por sus expulsiones los duelos en contra del Necaxa, Puebla y San Luis; la noche de hoy cumplicará con su sanción por la tarjeta roja vista en el duelo ante los de La Comarca Lagunera el pasado fin de semana.

