Miguel Herrera RECIBIÓ propuesta de trabajo tras rumor de salida del América.

El carácter explosivo de Miguel Herrera lo ha puesto en jaque en distintas etapas de su carrera, de forma reciente en las últimas jornadas del Apertura 2019 de la Liga MX, el estratega tuvo algunos problemas en la cuestión de disciplina, tras ser expulsado en duelos importantes para los de Coapa; por ello el rumor sobre una posible salida comenzó a tomar fuerza y tras los hechos el ‘Piojo’ confesó que recibió algunas propuestas de trabajo.

"Uno sabe que ser Campeón no te garantiza nada. Los resultados en este club son a full, no he percibido nada, con todo lo que se ha hablado parecía que la gente era la que me percibía fuera. Recibí varias llamadas, recibimientos de chamba, pero no", reconoció el timonel americanista en entrevista exclusiva con ESPN.

Miguel Herrera habla de la situación de Nico Castillo

Además de la confesión realizada por el director técnico Miguel el ‘Piojo’ Herrera sobre las propuestas recibidas, de igual manera habló sobre la situación del atacante chileno Nicolás Castillo y sus probabilidades de jugar para el encuentro de Vuelta en el Estadio Azteca.

"Venía funcionando muy bien, la lesión de la fractura es mala suerte, ahora es un medio desprendimiento del tendón. Él ya está bien, pero creo que necesita estar una semana más, probablemente estará en la Vuelta", detalló el timonel del equipo de Coapa.

El equipo del América estará enfrentando este jueves en el Estadio Morelos a Monarcas en la Ida de las Semifinales del Apertura 2019 en punto de las 20:30 horas del centro del país (21:30 horas del estado de Quintana Roo), mientras que el compromiso de Vuelta será el domingo en el Estadio Azteca a las 18:30 horas del centro del país (19:30 horas del estado de Quintana Roo).

