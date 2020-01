Miguel Herrera NO USARÁ más a Roger Martínez (Video).

La novela Roger Martínez-América parece que no tiene un final feliz, toda vez que el futbolista cafetalero no quiere emigrar a la MLS con el equipo de Miami, toda vez que su deseo es volver al futbol del Viejo Continente, tras dicha negativa y al no tener propuestas que cumplan con la expectativa de los de Coapa para que vuelva a Europa; el entrenador Miguel Herrera aseguró que no volverá a contemplar al atacante de 25 años de edad.

“No es un mal chavo, no está mal en el grupo, pero me molesta que se quiera ir de una institución buena. Yo lo agarré el torneo pasado y le dije ´entiendo que te quieras ir a Europa, pero rompela primero aquí", declaró el entrenador de las Águilas para Imagen.

De iguala manera el estratega de los Azulcremas mencionó que Roger Martínez de 25 años se encuentra entrenando con normalidad y al pareja de sus compañeros, pero que no será tomado en cuenta. “Está entrenando con nosotros al parejo, pero no va a ser tomado en cuenta, ya no", señaló Miguel el ‘Piojo’ Herrera.

Herrera no contempla a Roger para el Torneo de Clausura 2020

Para concluir con la situación que vive el futbolista colombiano, el ‘Piojo’ no señaló que no le ha negado la salida del conjunto a Roger Martínez; pero lamenta que el atacante sudamericano quiera dejar a la institución más ganadora del balompié azteca.

"Él que no quiere estar, no va a estar. Si vienen por él abriremos los brazos y que se vaya”.

Con los de Coapa el delantero colombiano Roger Martínez suma 65 duelos oficiales en un par de años en la institución, cuenta con 17 goles, 11 asistencias y tres títulos (Liga MX Apertura 2018, Copa MX Clausura 2019 y Campeón de Campeones 2018-2019).

