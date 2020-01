Miguel Herrera JUSTIFICA empate del América con Xolos (VIDEO).

La noche del viernes el América igualó a cero goles ante los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 3 del Clausura 2020 de la Liga MX, posterior a los 90 minutos del partido ya en conferencia de prensa, el entrenador de los de Coapa, Miguel Herrera, justificó de cierta manera el resultado por la falta de jugadores y las ausencias que tiene por lesión y selecciones menores.

“Vivimos dos tiempos. En el primero tuvimos intervenciones y ellos manejaron mejor la pelota, pero el segundo cambió, porque manejamos la pelota y carecimos de profundidad. No hubo claras oportunidades para ninguno de los dos. Quizá al inicio del juego, pero nos falta gente que tenga profundidad y estamos recuperando a Ibargüen. Se viene incorporando Leo y nos gusta, pero debe tener minutos para tomar ritmo en el fútbol mexicano”, declaró Herrera tras el empate en Tijuana.

En cuanto al parado del equipo que utilizó en los primeros dos compromisos de los Azulcremas en el Clausura 2020 (Jornada 2 y 3) aseguró que el 5-3-2 estará en lo que cuenta con la plantilla completa, pero que volverá a usar el 4-4-2.

“Vamos a modificar esta línea de cinco a línea de cuatro, como lo hacemos, hasta que tengamos a la gente que pueda atacar. No los tenemos ahorita e Ibargüen se va recuperando ahorita en ritmo, nivel y cuando esté al cien por ciento estará, al igual que Sebastián Córdova. Mientras que no tengamos a la gente de arriba es lo que tenemos”, dijo el 'Piojo' Herrera.

Miguel Herrera no acepta el empate ante Tijuana

De igual modo Miguel Herrera se refirió que al América le faltan elementos para el ataque, por las bajas mencionadas por lesiones y selecciones. “Nos faltan los jugadores y no tenemos ese recambio en la banca. Tenemos ahora a tres jugadores en el preolímpico sudamericano y estamos por esperar a otro más. Nos faltan los jugadores a de zona de ataque”, insistió el timonel del América.

Ante la falta de crear oportunidades y la nula intención de hacer disparos fuera del área, también hizo referencia a eso el ‘Piojo’ Herrera.

“Si no tienes profundidad debes de intentar desde fuera del área y nos falta eso. Si no tenemos gente que tira de fuera es difícil. Es difícil si no tienes a esa gente que ayuda al equipo”, externó al finalizar el duelo en Tijuana ante los Xolos.

