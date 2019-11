Miguel Herrera DESMIENTE ultimátum de Emilio Azcárraga (Video).| Hector Vivas

La Liga MX volverá a la actividad luego de la reciente Fecha FIFA celebrada, pero el conjunto del América ya con su pase a la Liguilla descansará en la Jornada 19, recientemente se dio a conocer que Miguel Herrera habría sido regañado severamente por el dueño del equipo de Coapa; pero en una exclusiva entrevista en TUDN, el ‘Piojo’, desmintió que Emilio Azcárraga le hubiera dado un ultimátum, pero sí le llamaron la atención por las constantes expulsiones en el presente Apertura 2019.

"No hubo (ultimátum)... el dueño del equipo está tranquilo y está contento, obviamente hubo un llamado de atención por mi reacción en zona mixta. Emilio estaba muy molesto por la circunstancia de la grosería, hay una campaña tratando de erradicar la palabra, si hubiera dicho otra no se hubiera armado tanto rollo", aclaró en el canal de deportes TUDN.

A pesar de que el día que fue expulsado tras el Clásico Joven por un insulto al cuerpo arbitral, Miguel el ‘Piojo’ Herrera dijo que no fue de carácter homofóbico dicho insulto.

Herrera acepta llamada de atención y desmiente ultimátum

"No lo veo así, es nuestro lenguaje coloquial, que después a la FIFA le molestó es otra cosa", añadió Miguel Herrera de 51 años de edad.

���� @Lineade4TUDN ���� @MiguelHerreraDT: "Hubo molestia por la reacción en zona mixta, no por la expulsión (ante Cruz Azul)@rafaelpuente: "De corregir ciertos detalles, Piojo tiene todo para trascender y llegar a la élite" #PiojoEnL4 | #América | #LineaDe4 pic.twitter.com/3DhopHc2ZA — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2019

Tras los pasos de incertidumbre durante el presente certamen en la Liga MX, también Miguel Herrera hizo referencia a lo complicado que ha sido el camino y aseguró que prefería a su equipo inicial.

"Yo arranco con un equipo y en la Jornada 6 ya tengo otro, son circunstancias que no tienes en tu cabeza. Yo creo que estaba más completo mi equipo cuando inicié, me parece que nos faltó un central que potenciara a Ema y Bruno, queríamos un uruguayo, lamentablemente no se pudo la negociación", reveló el estratega del equipo Americanista.

