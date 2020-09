Miguel Herrera APRENDIÓ rivalidad América vs Pumas por Alfredo Tena (Video).

Uno de los emblemas del conjunto del América es sin lugar a duda Alfredo Tena, quien sabe lo que es la gran rivalidad América vs Pumas y de igual forma contra Chivas y Cruz Azul; pero algo que le llamó mucho la atención al estratega Miguel Herrera fue una situación muy peculiar que le aprendió al ‘Capitan Furia’ a su llegada a Coapa.

En una charla con el programa La Última Palabra de Fox Sports, el director técnico de las Águilas contó una peculiar anécdota cuando llegó al banquillo Azulcrema, ya que el ‘Capitán Furia’ en una ocasión le negó a unos pequeños el autógrafo por el hecho de portar la playera de los de la máxima casa de estudios; fue ahí que el estratega supo lo que es la rivalidad.

“Yo no lo entendía mucho hasta que me di cuenta sobre la marcha cuando llegas en camionetas blindadas a CU, o sea, sabía que no había mucha química entre los equipos, pero me dio cuenta de mucho cuando vi al Capi Furia (Alfredo Tena) le negó el autógrafo a unos niños que se le acercaron”.

Manuel Negrete de Pumas y Alfredo Tena de América.

Tena enseña a Herrera el odio del América vs Pumas

Miguel Herrera mencionó en la charla en el programa citado de Fox Sports que se quedó sorprendido por el hecho realizado por Alfredo Tena, pero que le sirvió para darse cuenta de la rivalidad que existe en el América vs Pumas.

“Yo me quedé extrañado porque eran chavitos de 10 o 12 años que estaban ahí y le pregunté y me respondió que no lo haría porque tienen camiseta de Pumas y que no había equipo que más odiara que a los Pumas, y ahí te das cuenta, con una figura tan grande del América. Entiendes que hay Clásico”.

El sábado 3 de octubre el conjunto del América y Pumas se enfrentarán en la cancha del Coloso de Santa Úrsula por duelo de la cabalística Jornada 13, dicho encuentro significa para Miguel Herrera uno de los duelos que menos pierde desde que es el timonel de las Águilas.