Miguel Herrera ACUSA a La Volpe de bajas en América (VIDEO).

Uno de los primeros y principales formadores del estratega del América, Miguel el ‘Piojo’ Herrera, fue sin duda alguna Ricardo La Volpe, con quien ha tenido últimamente varias diferencias y ante dicha situación y tras unas declaraciones polémicas del ‘Bigotón’; el ahora el timonel Americanista acusó al argentino de haber propiciados las bajas de Osvaldo Martínez y de Rubens Sambueza del equipo de Coapa.

Miguel Herrera ha negado la escuela de Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué piensa el técnico argentino? "Yo no me voy a preocupar por eso (...) No puede negar que siendo delantero y lo transformé en lateral volante. Y llegó a la Selección". #FutbolAlDía ⚽ pic.twitter.com/wbbNVr26SI

Fueron parte de las declaraciones de Ricardo La Volpe sobre el timonel del América, Miguel Herrera, a quien señaló por haber negado que está formado bajo la escuela ‘Lavolpista’ y a pesar de la molestia dijo no tener problema alguno por ello.

Además el ahora ex director técnico Ricardo Antonio La Volpe manifestó que cuando él pidió refuerzos en el América se los negaron, pero que nada más llegó Miguel Herrera y las contrataciones fueron abundantes.

“Cuando le pedí al gerente deportivo que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie. Cuando me voy, quien llega le traen a nueve”.