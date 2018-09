Miguel Garza recalca que no existe acercamiento de FMF por Tuca

A pesar de que existen rumores que aseguran que miembros de la Federación Mexicana de Futbol harán un viaje a Monterrey para tener una reunión con Cemex y la directiva de Tigres, el presidente de la institución, Miguel Ángel Garza rechazó mencionadas negociaciones y recalcó que existe un acercamiento para contactarse con Ricardo Ferretti.

Sin embargo, el dirigente felino mencionó que de existir tal acercamiento, se va a escuchar la propuesta, aunque no piensa que la situación se lleve a cabo en estas semanas.

“Como institución, si alguien viene y toca la puerta, hay que abrirle, escuchar y sentarnos, pero ahorita no hay esa alternativa y no sé si se vaya a presentar en este tiempo, no hemos tenido acercamiento con la Federación, de ningún tipo. Nosotros estamos tranquilos tratando de arreglar la situación dentro de la institución”, declaró a su arribo al Estadio Universitario.

“Ustedes lo han sacado. A Nosotros no nos han avisado que viene gente, estamos trabajando para el juego del miércoles, mañana nos vemos y con mucho entusiasmo de conseguir el triunfo”, agregó.

Insisten en la relación del TRI con Ferretti

Garza Martínez señaló no saber quién se encuentra detrás de las especulaciones que existen entorno a Tuca y el banquillo del Tricolor, pero piensa que Ferretti se encuentra enfocado en el club, que este miércoles se medirá con el Toronto FC por la Campeones Cup.

“Si es Tuca, ojalá que se dedique al equipo, que creo lo está haciendo al cien por ciento. Si es la prensa, también que se dediquen a cosas que son reales. Hasta ahorita no hemos tenido contacto y es lo único que puedo decir, se habla que se va, que viene, pero no puedo decir nada si no han hablado con nosotros”, puntualizó.