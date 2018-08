Miguel El ‘Alacrán’ Berchelt listo para ‘picar’

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Ángel “El Alacrán” Berchelt se encuentra cerca de pactar de manera oficial la pelea ante el chihuahuense Miguel Román para finales de septiembre.



A decir del boxeador quintanarroense las negociaciones se encuentran en un 90 por ciento y de concretarse sería la cuarta defensa del campeonato verde y oro de las 130 libras y se realizaría en las Vegas o en Nueva York.



Rumbo a ese anhelado enfrentamiento, Berchelt platicó en exclusiva para LA VERDAD. “Me siento preparado y ansioso por esta pelea y aunque aún está por confirmar, me encuentro en una muy buena etapa de mi carrera”, dijo en entrevista. Además, “El Alacrán” aseguró que mientras tanto continúa entrenando con el principal objetivo de estar preparado para hacer frente a “Miky” Román y aseguró que no le tiene miedo.

“Se había comentado por ahí que tenía miedo pero no es así, hasta ahora no he tenido algún acercamiento con Román pero definitivamente tengo seguridad de hacer una buena pelea y por supuesto ganarle"- Dijo.



Finalmente Miguel “El Alacrán” Berchelt agradeció a las personas que lo siguen y apoyan especialmente a la gente de Cancún donde él es originario.