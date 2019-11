Michel Platini ESTALLA contra el VAR y el arbitraje del Brasil - México sub 17

Michel Platini, el mítico ex jugador profesional, ahora también ex presidente de la UEFA, discrepó con la forma en la que se utiliza el VAR actualmente en el futbol, la tecnología que tildó de “hermosa mierda” en una entrevista realizada por la televisión abierta de Italia RAI 2.

Durante la entrevista, Platini expresó su descontento y argumentó, “Me llevaría media hora explicar por qué no resuelve los problemas. Estoy en contra del VAR, creo que es una hermosa mierda".

Michel Platini quien jugó para la Juve, y fue acusado por el FIFA Gate, recibió una sanción de cuatro años si poder ser parte de algún organismo futbolístico, la cual se cumplió el mes pasado, declaró sobre la posibilidad de su regreso, a pesar de que no lo ha definido.

“En la FIFA no me querían como presidente porque deseaba defender al futbol y era el único ex jugador que podía convertirse en presidente. A los 64 años todavía tengo la oportunidad de hacer una última aventura, pero no me quiero equivocar y tengo que pensarlo”.

Platini había sido expulsado del futbol por 8 años, pero le redujeron el tiempo a 4

La FIFA castigó a Platini en octubre del 2015, justo en la época en la que buscaba la presidencia de la misma, con la intención de tener injerencia en el balompié mundial, y exactamente cuando se filtraron los casos de corrupción internos, terminó por ser expulsado junto con algunos otros miembros.

La entrevista donde expone su punto de vista sobre el VAR acaba de ser publicada, exactamente unas horas después de lo sucedido en la final de la Copa Mundial sub- 17 que fue disputada entre Brasil y México.

El asunto con la final es que el VAR sugirió una falta donde al parecer no había, lo que dio pie a un penal contra México, tiro que Brasil no desaprovechó y le dio la ventaja en el marcador en los últimos minutos, aunado a esto se presumen varias irregularidades sobre el arbitraje de ese partido, como un empujón sufrido por un mexicano dentro del área.

