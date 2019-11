Michel González; los abucheos de la afición a Malcorra no son justos

Michel González, director técnico de los Pumas de la UNAM, ha evidenciado su apoyo a Víctor Ignacio Malcorra, jugador argentino que en el partido contra los Bravos de Cd. Juárez falló un penal, lo que a ojos de la afición, muy probablemente les cueste la calificación y el pase a la liguilla.

Michel, está en desacuerdo con que la afición abucheara y agrediera verbalmente a Malcorra, “No podemos achacar una acción en un campeonato, hemos hecho todo para ganar y en algunos aspectos no ha venido eso que se llama la fortuna de nuestra parte, en el campeonato tienes muchas posibilidades. El equipo ha estado a un nivel óptimo (contra Bravos), pero no ha ganado, así que la explicación no se puede quedar por un penal fallado”.

Si Pumas hubiera ganado el partido contra los fronterizos, pudo haber tenido muchas más posibilidades de calificar, ya que no hubiera dependido de el resultado de otros equipos, sin embargo el director técnico considera que no fue trascendente el hecho de que se haya fallado el penal.

El técnico español dice estar completamente seguro del compromiso de Malcorra para con el club y que no es posible que intencionalmente hubiera fallado el tiro en un partido que en el que no se anotaron más goles por parte de Pumas.

“Nacho Malcorra es un jugador que da todo en cada partido, ha estado (la afición) cruel con él, obviamente quería anotar el penal. Son situaciones que se viven en el fútbol, pasas de héroe a villano por un penal, no se merece esa situación que ha vivido hoy”, agregó Michel González.

Malcorra salió del estadio sin dar declaraciones junto con su compañero paraguayo Juan Iturbe, mientras que los aficionados gritaban improperios en contra del argentino.

A partir del cobro defectuoso del penal que fue rechazado por Iván Vázquez Mellado, , la afición azul y oro no perdonó a Malcorra y en cada ocasión que tocó el balón, recibió abucheos y en algunos casos hasta insultos.

La muy pequeña posibilidad que tiene Pumas para poder calificar es vencer al Pachuca forzosamente y esperar que la combinación de resultados haga el milagro.

