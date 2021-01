Michael Schumacher el número uno de la historia de Fórmula 1: Vettel.

Recientemente el piloto teutón Sebastian Vettel dio a conocer que para él el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 es su compatriota Michael Schumacher; todo esto a pesar de los récords que ha alcanzado recientemente el piloto británico Lewis Hamilton.

"Era capaz de conducir más rápido que todos los demás con el bólido rojo y de exigirse y dar el máximo en cada carrera. Él podía ofrecer aún algo extra más como no lo he visto en nadie más. Y eso durante muchos años".

Fueron parte de las declaraciones que ha emitido Sebatian Vettel de 33 años de edad en una entrevista para la web deportiva 'Sportbuzzer'. Pero además le dio mucho gusto saber que el hijo de Michael Schumacher estará corriendo en la Temporada 2021 en la Fórmula 1.

"Intentaré devolverle algo de lo que Michael me dio a mí".

Vettel motivado y comprometido con Aston Martin

De igual manera el joven piloto alemán quiere tras seis años sin ningún cetro con la escudería de Ferrari, poder darle un nuevo impulso a su equipo nuevo de Aston Martin y aportar su experiencia.

"Confío en mi experiencia y en lo que puedo hacer al volante. En un punto mejor, con más experiencia, con una visión más clara que cuando estaba en Red Bull, por ejemplo. Pero no espero ninguna garantía de éxito para el futuro, sino mucho trabajo duro".

Para culminar con sus declaraciones dijo que sigue analizando los motivos por los cuales no ha podido demostrar al cien sus habilidades en las pitas con Ferrari y ahora trabaja en ello para tener una mejor campaña en el 2021; en la cual La Verdad Noticias tendrá el acontecer en la Fórmula 1.

"Si uno es autocrítico, siempre tiene dudas. Pero no he olvidado cómo conducir, estoy más bien analizando cuál es la razón por la que no he sido capaz de aprovechar y demostrar al cien por cien mis habilidades".

