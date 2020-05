Michael Phelps sufre recaída emocional ante la cuarentena

El ex medallista olímpico norteamericano, Michael Phelps, uno de los atletas más reconocidos en la historia de la natación, ha confesado que nunca se curará de los problemas de salud mental que ha padecido desde hace mucho tiempo, además de revelar que la cuarentena por la pandemia de coronavirus ha sido una de las etapas "más aterradoras" de su vida.

Michael Phelps

Michael Phelps sigue sufriendo en silencio

El ex campeón mundial, se retiró de la natación en el 2016 tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y dos años más tarde dio a conocer públicamente que a pesar de sus logros conseguidos estuvo al borde del suicidio, lo cual fue causado por una profunda depresión que sufría en aquel entonces que supuestamente había superado, pero ahora ha reconocido que es mentira.

Michael Phelps habló sobre su estado de ánimo

"Muchos de nosotros estamos luchando contra nuestros demonios de salud mental, ahora más que nunca", dijo el ex nadador en una carta publicada este lunes en ESPN. "Las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, eso nunca desaparece. Tienes días buenos y malos. Pero nunca hay una línea de meta al final", admitió.

Phelps reveló que los demonios siguen dentro de él

Michael Phelps, ganó a lo largo de su carrera 23 medallas olímpicas de oro, no obstante, insiste que "nunca" se curará de sus trastornos, y que ha tenido que aceptarlo y aprender a lidiar con ello. "Alguien que no entiende con qué lidian las personas con ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático no tiene idea" de lo que eso significa, señaló.

Michael Phelps habló de sus trastornos

Te puede interesar "No quería estar vivo, pensé en el suicidio", Michael Phelps

“Me vuelve loco. Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es una locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva", advirtió el medallista olímpico.