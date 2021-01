Michael Phelps CON DEPRESIÓN ¡Preocupada su esposa a perderlo!

El multicampeón olímpico Michael Phelps se encuentra día con día luchando por la depresión que vive, una enfermedad que le ha tocado en el ámbito personal y por ello su esposa ha roto el silencio tras la lucha en la que se encuentran como familia.

“Después de que Vanessa perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir, ‘¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer”.

Nicole Phelps dio una charla al diario Today, con quien dejó ver su lado más sensible en la situación que vive con el nadador multi ganador de preseas olímpicas. Es oportuno mencionar que la caída en depresión se dio cuando anunció su retiro posteriormente a participar en los Juegos Olímpicos de 2016.

“He tenido algunos altibajos aterradores. Esta enfermedad nunca desaparece. La historia ha sido siempre la misma: ‘Michael Phelps ha tenido depresión, la ha superado tras someterse a tratamiento, ha recogido un abanico de oros olímpicos en Río y ahora todo será perfecto’. Ojalá fuera cierto. Creer eso es caer en la ignorancia”.

Y es que es oportuno recordar que el 23 veces Campeón Olímpico dijo en su momento que había mencionado Michael Phelps que había una parte de él que no quería estar viva; sin duda situación que hasta el día de hoy lucha por superar con su familia.

“Solía pensar que podía arreglarlo, ser su terapeuta, lo que él necesita. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, no importa cuánto le quieras".