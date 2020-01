Michael Jordan MUCHO MEJOR que LeBron James: Magic Johnson (Video).

El mundo del deporte ráfaga vive una época en la que el basquetbolista dominante ha sido LeBron James, sin embargo a pesar de su calidad, para una de las grandes figuras de los Lakers y de la NBA, Earvin ‘Magic’ Johnson, el mejor de todos los tiempos en dicho deporte es ‘Su Majestad’ Michael Jordan.

Y es que para Johnson la calidad de LeBron no le alcanza para competir con Michael Jordan, el ex basquetbolista del equipo angelino no se ha dejado impresionar por los números en la NBA de James.

Michael Jordan MUCHO MEJOR que LeBron James: Magic Johnson (Video).

Las declaraciones de Earvin ‘Magic’ Johnson de 60 años de edad fueron emitidas a Business Insider, en donde recordó que Michael Jordan fue perfecto al conquistar las seis finales que disputó a lo largo de su brillante carrera en las duelas de la NBA.

"En este momento diría que Michael (Jordan) fue el mejor. Tuvo un 6-0 en las Finales", señaló una de las más grandes figuras del deporte ráfaga y de los Lakers.

Michael Jordan MUCHO MEJOR que LeBron James: Magic Johnson (Video).

Magic Johnson afirma que Jordan es mejor que LeBron

A pesar de rendirse ante los realizado por ‘Su Majestad’ en el baloncesto, dejó en claro que si James de 35 años de edad pudiera conquistar más campeonatos; tal vez pudiera ser considerado el mejor.

"Si pudiera conseguir un par de campeonatos más probablemente se convierta en el mejor que jamás haya jugado", manifestó el ‘Magic’ Johnson para rematar el tema sobre si LeBron James es mejor que Michael Jordan.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te Puede Interesar: Entrenador de la NBA multado por 25 MDD tras abusar verbalmente a un oficial (VIDEO)

‘El Rey’ LeBron James a lo largo de carrera en el mejor baloncesto del mundo ha militado en los equipos de los Cavaliers, Heat y Lakers, de momento suma tres títulos de la NBA, pero se encuentra lejos todavía de los seis que Michael Jordan conquistó con los Bulls.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana