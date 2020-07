Michael Bennett se retira de la NFL; título del Super Bowl con Seahawks

El tres veces ala defensiva del Pro Bowl, Michael Bennett, anunció su retiro el martes por la mañana en una publicación de Instagram.

Bennett, que no había firmado esta temporada baja, jugó nueve juegos con los Cowboys en 2019 después de ser adquirido a mitad de temporada de los Patriots a cambio de lo que se convirtió en una selección de sexta ronda.

El producto Texas A&M ingresó a la liga como agente libre no reclutado luego del Draft 2009 de la NFL con los Seahawks. No jugó en un juego de temporada regular para ellos esa temporada antes de que su carrera lo llevara a los Bucaneros de Tampa Bay.

No fue hasta una segunda temporada en Seattle cuando comenzó a ser más conocido, yendo a tres Pro Bowls consecutivos de 2015-2017.

Bennett ha viajado mucho en las últimas dos temporadas con los mencionados Patriots y Cowboys, así como con los Eagles.

Michael Bennett fue miembro del campeón del Super Bowl XLVIII Seahawks. En el transcurso de su carrera de 11 temporadas, incluidas cuatro con los Buccaneers y cinco con los Seahawks, registró 359 tacleadas, 69.5 capturas, 10 balones sueltos forzados y tres recuperaciones de balones sueltos. Grabó 6.5 de esos sacos la temporada pasada entre los Patriots y los Cowboys.

Los Patriots lo suspendieron por un partido de fútbol los lunes por la noche contra los Jets por conducta perjudicial para el equipo. Bennett afirmó que la suspensión se produjo por "diferencias filosóficas" y luego se disculpó.

A medida que la carrera del defensor nacido en Louisiana llega a su fin, parece que pasará sin problemas a una función de sensibilización sobre asuntos de justicia social. Según un artículo de The New Yorker, Bennett comenzó un podcast titulado "Mouthpeace" (Boca de paz) con su esposa, Pelé.

También se está desarrollando un libro titulado "Things that make white people uncomfortable” (Cosas que incomodan a los blancos).

La justicia social había sido una plataforma para la que concientizó durante sus días de juego, incluido el aumento del puño de Black Panther como parte de una celebración de saco en 2017.

El hermano menor de Bennett, Martellus, jugó 10 temporadas en la NFL con los Cowboys, Giants, Bears, Patriots y Packers antes de retirarse después de la temporada 2017.