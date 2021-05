Mía Ener Álvarez, la segunda hija del Canelo

Mía Ener Álvarez, es uno de los grandes amores del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, ya que es su segunda hija que tuvo durante un amorío con la modelo Valeria Quiroz. Diversos medios de comunicación aseguran que el pugilista nacido en Guadalajara, Jalisco tardó en reconocer públicamente a la pequeña porque supuestamente fue producto de una infidelidad.

Y es que se rumora que cuando Canelo embarazó a Valeria, él aún mantenía un noviazgo con la periodista y modelo, Marisol González, quien es siete años mayor que él y con quien presuntamente tenía planes de matrimonio. Sin embargo, oficialmente terminaron la relación durante 2012.

Nunca se ha confirmado que el boxeador Canelo Álvarez haya engañado a su ex Marisol con Valeria, pero es un rumor que se ha generado debido a la edad de Mía Ener, ya que se dice que tiene más de 6 años, pero se ha mantenido alejada del espectáculo y sólo en muy pocas ocasiones ha aparecido en las redes sociales de su famoso papá.

¿Quién es la mamá de Mía Ener Álvarez?

Valeria, la ex del Canelo se ha mantenido alejada de las cámaras/Foto: Televicentro

Valeria Rubí Quiroz es la mamá de Mía Ener Álvarez. La mujer generó polémica en su momento ya que se dice que fue una de las amantes del poderoso narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cuando ella tenía 15 años.

No obstante, la joven logró separarse de “El Chapo” después de dos años de amorío, y tiempo después mantuvo un romance secreto con el Canelo, aunque se desconocen los detalles de esta aventura, puesto que Valeria se alejó por completo de la farándula.

Según el medio Unión Jalisco, Quiroz actualmente tiene 24 años, está casada y vive en los Estados Unidos, tuvo otros hijos además de Mía Ener. Y posiblemente se encuentra en las redes sociales pero de manera discreta o incluso con otro nombre.

¿Cuál es la relación del Canelo con su hija?

No se tienen muchas imágenes de Mía Ener en la actualidad, y no se sabe si la niña sigue en contacto con su famoso padre/Foto: AS USA

Actualmente se desconoce si Saúl aún tiene contacto con su segunda hija, ya que durante una entrevista con diversos medios de comunicación en el 2018, solamente reconoció a una de sus tres hijas, es decir, a su primogénita Emily Cinnamon Álvarez.

Varios meses después fue que el boxeador aseguró que tenía dos hijas: Emily y María Fernanda, la pequeña que es fruto de su relación con su ahora esposa, la empresaria Fernanda Gómez.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, los hijos del Canelo son cuatro: Emily Cinnamon, Mía Ener Álvarez, María Fernanda y Saúl Adiel. Cada uno de ellos es de diferentes madres, pero se dice que el deportista se ha hecho cargo económicamente de todos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.