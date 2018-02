Mi prioridad es el Cibao, después pensare en el Clásico

El técnico argentino Matías Almeyda señaló que en este momento no está pensando en el clásico ante América, sino en su encuentro ante el Cibao de este miércoles y conseguir el boleto de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Somos conscientes del presente y de lo que vamos viviendo. Ayer entrenamos, hoy entrenamos, concentramos, jugamos y cuando termine el partido ante Cibao, pensaremos en el Clásico”, señaló el entrenador de Chivas.

En conferencia de prensa Almeyda se dirigió a los periodistas que buscan su salida del equipo de Chivas y les pide que se enfoque más en el futbol y no lo que él hace.

“Soy apasionado y vivo esto con mucha pasión, con mucho amor por lo que hacemos, cuando he dicho que me da igual ganar, empatar o perder y me doy cuenta que están muy interesados de ver si me pongo el saco, si me quito, que corbata uso, si rio, si lloro, estaría bueno que estuvieran en el enfoque del partido.

Tengo mucho respeto a la prensa, hay cosas que trabajamos que deben quedar aquí adentro y en un momento tomare una revancha de los que quieren que yo me vaya, no son todos pero veo algunos programas que permanentemente están buscado mi salida en estos días tenemos pocos días de descanso y tenemos que trabajar duro”, apuntó Almeyda.