Mhoni vidente lo vuelve hacer. Julián gil es padre del hijo de Marjorie de Sousa, la prueba de ADN lo confirma

Ahora sí no hay duda. Julian gil es padre del hijo de Marjorie de Sousa, la prueba de ADN lo confirma

Mhoni vidente meses atrás hizo una predicción donde afirmaba que el hijo de Marjorie Sousa, Matias Gregorío Gil si es hijo biológico de Julián Gil y que no había necesidad de realizar las pruebas de ADN.

“Yo te puedo asegurar que el hijo de Marjorie es de Julián Gil, así que ya quítate esa idea de seguir peleando” comentó Vidente.

A pesar de estas declaraciones el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguro que el hijo no era de Julián si no su ex pareja Gabriel Soto.

Mhoni vidente no se equivocó. Julián Gil confirma la paternidad de Matías.

Julián confirmó los resultados de la prueba de ADN luego de que el Juez diera a conocer los resultados de la prueba.

“Estoy feliz de acabar con especulaciones, te amo hijo” esto escribió Julián en su cuenta de Twitter al confirmar los resultados de su paternidad

Twitter de Julian Gil sobre el resultado de su hijo

Sin embargo Julián Gil no podrá ver a su hijo si no hasta el día 27 de enero en el cumpleaños de Matías ya que tiene un compromiso de trabajo en Miami y espera con encías este momento para convivir con su ya declarado hijo.

Marjorie Sousa confirma la prueba de ADN y esta muy agradecida

Marjorine no tardo en compartir en su cuenta de Instagram el final de esta controversia la cual no la dejaba descansar ya que en su publicación indica que la pesadilla por fin a terminado sobre de los rumores de la paternidad de su hijo Matías y que fue algo humillante esta situación.