Mhoni Vidente reconoce su error tras predicción sobre la pelea del Canelo

Mhoni Vidente expresó antes de la famosa pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez que el deportista mexicano se llevaría la victoria la noche del pasado sábado 7 de mayo en Las Vegas, cuando se enfrentó al boxeador ruso Dmitry Bivol.

Sin embargo, fue Dmitry Bivol quien ganó la pelea conservando su título semipesado de la AMB, siendo la segunda derrota del ‘Canelo’ en casi nueve años de su carrera.

Mhoni Vidente se disculpa por predicción errónea

Ahora, Mhoni Vidente ha reconocido públicamente que se equivocó en su predicción. A través de YouTube la astróloga se disculpó con los miles de usuarios que creyeron en sus palabras.

"Me equivoqué, tengo que decir que me equivoqué, di una predicción equivocada, sigo siendo humana y eso no me hace ni menos ni más. Y yo les digo a aquellas personas que están cuestionando a Mhoni Vidente; antes que ustedes llegaran yo ya estaba y cuando se vayan, yo voy a seguir”, dijo la astróloga.

Mhoni Vidente llenó de elogios al Canelo Álvarez

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la astróloga también le agradeció a todas las personas que mantienen firme su pensamiento sobre ella y su trabajo, pues aun conserva credibilidad.

Agregó que esto solo se trató de un error humano y que no significará nada en su carrera, pues continuará disfrutando de lo que más ama hacer.

A pesar del resultado de la pelea del 7 de mayo, Mhoni Vidente recalcó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador muy disciplinado y de otro nivel, por lo que muchas personas están acostumbradas a que el boxeador siempre salga victorioso.

