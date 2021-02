Mhoni Vidente predijo triunfo de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Avni Yildirim

La famosa Mhoni Vidente una vez más sorprende al mundo entero al cumplirse su predicción sobre la polémica pelea del boxeador mexiano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el turco Avni Yildirim.

Previamente en La Verdad Noticias informamos que la astróloga cubana señaló que el tapatía lograría ganar el encuentro por vía del knockout, situación que también se cumplió generando controversia en todo México.

Mhoni Vidente acertó en el resultado de la pelea de Canelo vs Avni

Mhoni Vidente cumplió predicción sobre Canelo Álvarez

Fue a través de un video que la famosa astróloga cubana Mhoni Vidente adelantó el triunfo del boxeador mexicano ante el turco.

La pitonisa mencionó que el encuentro no duraría mucho, incluso dijo que ‘Canelo’ Álvarez ganaría por knockout en los primeros rounds.

“El Canelo va a ganar, es una persona destinada a ganar”, añadió que cuando el tapatío quiera se retirará y dedicará su vida a ayudar a los jóvenes necesitados del país y a quienes sean las futuras promesas del boxeo mexicano.

Esta no es la primera vez que Mhoni Vidente acierta en los resultados de las peleas del famoso boxeador mexicano. Anteriormente la vidente predijo durante una de sus esperadas consultas que vencería a Callum Smith.

En aquella ocasión la cubana mencionó que en algún momento vincularían a Saúl ‘Canelo’ Álvarez con personas de la mafia, por lo que tendrá que cuidarse y a toda su familia ya que ante esta situación podrían correr algún riesgo.

El ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador mexicano que es duramente criticado por su peleas; en esta última contra el turco Avni Yildirim, fue señalado en redes sociales de únicamente pelear contra ‘costales’, pues lo noqueó en los primeros rounds.

No es la primera vez que acusan al boxeador de no pelear justamente, pero él ha salido a defenderse y a dejar claro que sus peleas no son totalmente legales y no hay fraude alguno.

