México y Paraguay reparten puntos en arranque de Mundial Sub 17

Es cierto que el debut no fue el esperado, pero México tuvo que luchar ante muchas situaciones ante Paraguay. Una mala decisión arbitral dejó al Tricolor con uno menos y eso fue suficiente para emparejar la contienda, 0-0 final.

Los del Chima Ruiz mostraron una gran cara en el césped del Walmir Campelo Bezerra. Si bien no ganaron, la igualdad no fue mala por las condiciones. El Tuzo Eugenio Pizzuto fue expulsado en el complemento, pero eso no impidió la superioridad Azteca, que, para desgracia de los nuestros, no se pudo reflejar en el marcador.

Acciones del partido

EL JUEGO

La presentación de guaraníes y mexicanos no pudo ser más pareja. El Tricolor se plantó con personalidad. Su medio campo, fortalecido con Pizzuto y Martínez en la contención, las oportunidades no tardaron en llegar.

El más animado en el ataque fue Efraín Álvarez. Abierto por la izquierda, el volante del LA Galaxy demostró su calidad con un disparo raso. Ortiz se estiró y evitó el primero de México. El agobio no frenó. Tras varios rebotes, Luna se quedó solito frente a la portería guaraní. El cuadro de México tuvo un partido muy parejo por lo que no hubo anotaciones para ambas selecciones.

En acciones del mismo grupo Italia se despachó con la cuchara grande al ganarle a Islas Salomón por marcador de 5-0, ubicándose en la primera posición con 3 unidades, mientras que el segundo peldaño con una unidad México, tercero los guaranís y cuartos los de Islas Salomon sin acumular nada.

El próximo encuentro del tricolor será ante Italia el viernes 1 de noviembre, si logra la victoria amarraría medio boleto para la segunda fase y se sale derrotado se estaría despidiendo matemáticamente del Mundial Brasil.

