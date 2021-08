México vs Estados Unidos; los memes con los que la afición lloró la derrota

El México vs Estados Unidos les rompió el corazón a miles de aficionados mexicanos que ya se veían festejar como triunfadores de la Final de la Copa Oro 2021; sin embargo, los estadounidenses, aun cuando no dominaron el terreno de juego, terminaron quitándole al Tricolor la gloria, y los usuarios de internet no se quedaron callados, mandaron una horda de memes para llorar su desgracia, ¡no pararas de reír!

En La Verdad Noticias te revelamos que el director técnico de México, Gerardo Martino se mostró ecuánime durante todo el partido, esto y a pesar de que otra vez fue Estados Unidos quien le arrebató la victoria.

Anteriormente te contamos sobre la participación de México en la Copa Oro 2021, ahora, te diremos con qué memes lloraron los aficionados mexicanos tras la derrota contra los norteamericanos.

Los mejores memes de la Final de la Copa Oro 2021

Meme para defender a México. Foto: Twitter @beto_red

La Final de la Copa Oro 2021 se disputó en el partido de México vs Estados Unidos el pasado 01 de agosto a las 19:30 horas, y aunque la afición estaba más que convencida de un éxito rotundo para los mexicanos, al final la ola de memes que se creó tras la derrota demuestra la gran desilusión con la que aceptaron los resultados del juego.

Meme de la Copa

Meme de la Copa Oro 2021. Foto: Twitter @vjsanagustin

Meme de la derrota

Meme. Foto: Twitter @final_mx

Meme sobre Carlos Salcedo

Meme sobre Carlos Salcedo. Foto: Twitter @ahoraonuncaespn

Meme para Talavera.

Meme para Talavera. Foto: Twitter @UcDeportesymas

Meme de la Copa Oro y México

Meme de la Copa Oro y México. Foto: Twitter @CancinosPedro

Meme de la Selección de México

Meme de la Selección de México. Foto: Twitter @srgolaz000

Meme de la Copa Oro contra el Cruz Azul

Meme de la Copa Oro contra el Cruz Azul. Foto: Twitter @TheRedLipsLes

Meme para Salcedo

Meme para Salcedo. Foto: Twitter @adrianpocket

¿Quién ganó México vs Estados Unidos 2021?

La gloria del partido fue para los estadounidenses que se llevaron la Copa Oro 2021 con un juego que se disputó en tiempos extra y que terminó con un marcador 1-0 en favor al conjunto de las Barras y las Estrellas.

El gol que le dio el triunfo a los norteamericanos fue protagonizado por Miles Robinson, quien supo aprovechar el tiro libre a favor y marcó con la cabeza la esperada anotación.

