México vs Estados Unidos: Datos previos al duelo de la Eliminatoria Mundialista

Datos previos al partido México vs Estados Unidos

No hay plazo que no se cumpla, el México vs Estados Unidos será la prueba definitiva para Gerardo Martino, técnico argentino que buscará llevar al equipo al Mundial de Catar 2022.

Cabe resaltar que en la tabla de clasificación, ambas selecciones cuentan hasta el momento con 21 puntos de los 33 que podrían tener.

En la convocatoria del Tata Martino tendremos dos bajas sensibles, las cuales se dieron con el portero Jonathan Orozco y el medio Rodolfo Pizarro.

Datos previos al partido México vs Estados Unidos

Datos previos al partido México vs Estados Unidos

El TRI necesita ganar este partido contra la selección de Estados Unidos para asegurar su pase a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En caso de que la victoria se la lleve Estados Unidos, México estaría peligrando para bajar a cuarto lugar en la zona de repechaje.

Tomando en cuenta la tabla de posiciones, Canadá se encuentra en la primera posición con 25 puntos, seguido de Estados Unidos con 21 puntos, y en tercer lugar México, igual con 21 puntos

En ese sentido, México tendría que asegurar su triunfo ante el país vecino para ponerse en condiciones similares con Canadá.

Horario y dónde ver en vivo el partido

Horario y dónde ver en vivo el partido

En La Verdad Noticias te presentamos los canales, horarios de transmisión y cuándo podrás ver el partido de la jornada 12 de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022:

Cuándo: Jueves 24 de marzo

Canales: TUDN y Tv Azteca

Hora: 20:00 horas

Lugar: Estadio Azteca

Jornada: 12

México vs Estados Unidos será la oportunidad perfecta para que el tricolor clasifique al Mundial de Catar 2022 o en su defecto peligrar el boleto al meterse a zona de repechaje.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!