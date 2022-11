México vs Arabia Saudita: Sigue en vivo el partido del Tri por el pase a octavos

No queda más tiempo para definir nada, México vs Arabia Saudita se juega como parte del Grupo C para ver quién pasará a la siguiente ronda, luego de que los resultados de la segunda jornada dejarán vivo a los cuatro equipos que componen este sector.

Los árabes llegan luego de haber perdido contra Polonia su segundo partido, pero con la victoria ante Argentina en el primer duelo aún siguen con vida de cara a conseguir un boleto, que le tendrán que arrebatar de las manos a un duro rival.

México, por su parte, no tiene más opciones que ganar; no han anotado ni un solo gol en todo este torneo, y parece complicado que ahora logren los más de dos goles que necesitan si es que quieren pasar, además de que dependen del resultado en el otro partido.

Con todos estos ingredientes se dará el encuentro entre ambos combinados nacionales, quienes en caso de no clasificar, al menos esperan tener una participación buena en su despedida y en La Verdad Noticias te contamos cómo ver en vivo el partido.

México vs Arabia Saudita ver en vivo

México se juega la vida

Este juego podrás sintonizarlo a través de tu televisión en los canales de TV Azteca y Televisa siendo a partir de las 13:00 horas cuando puedas ver el último duelo de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo; donde necesitarán de una combinación de resultados para pasar.

También podrás seguir en vivo el minuto a minuto de este apasionante duelo que podría marcar la milagrosa clasificación del Tri a los octavos de final, para continuar su racha haciendo esto desde el año 1994, pero para ello deberán volver a encontrar el gol.

Alineación del Tri en el partido

La alineación sufrirá cambios.

Parece que mucho antes de que el partido comience, ya Gerardo Martino tiene definido a los 11 jugadores que saldrán al terreno de juego para intentar evitar la vergonzosa eliminación en la fase de grupos del Mundial, luego de varias décadas.

En el México vs Arabia Saudita, Martino usará a Ochoa; Gallardo, Moreno, Montes y Sánchez; Álvarez, Chávez, Pineda; Lozano, Martín y Vega; con esto, marca su regreso a la línea de cuatro defensas y poniendo a Orbelín como titular.

