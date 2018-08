México va por medalla al Mundial de Golf a Dublín.

Del 29 de agosto al 8 de septiembre en la ciudad irlandesa de Dublín el equipo mexicano de golf estará buscando una medalla en el Mundial de Golf Amateur.

Fue la tarde de este viernes que se hizo la presentación ante los medios de comunicación al combinado nacional que estará representando a México en el Campeonato Mundial de Golf Amateur que se estará llevando a cabo en Dublín, Irlanda.

María Fassi, Ana Ruiz y Cory López, quién tomará el lugar de la joven promesa Isabella Fierro quien se dio de baja de último momento por una lesión en la muñeca, son las integrantes del combinado nacional que participará en el Mundial de Golf.

“Con el tema de mi muñeca fue una decisión muy difícil pero mi salud va primero. Por más que me duela no ir creo que fue una decisión muy buena porque vienen otros retos como los Juegos Olímpicos de la juventud”, expresó Fierro.

Por su parte el combinado varonil estará integrado por Álvaro Ortíz y Aaron Terrazas, mientras que Raúl Pereda estará disputando su primera y última competencia internacional como golfista amateur.

“Más que prepararme en el golf me preparé muy bien mentalmente porque desde la convocatoria en mayo esto ha sido un maratón. Viajamos a Escocia, tuvimos una concentración en Irlanda, Centroamericanos, el US Amateur, todo me ha ayudado a prepararme de la mejor forma”, afirmó Pereda.