México se disculpa con los Wolves por Raúl Jiménez

La noticia de que Raúl Jiménez estuvo como suplente durante el partido amistoso de la Selección Mexicana frente a Irak, generó malestar en el técnico del Wolverhampton y en los aficionados de la escuadra inglesa.

El “Lobo Mexicano” se mantiene alejado de las canchas desde el pasado 31 de agosto por una lesión en la ingle, sin embargo, fue fotografiado en el banquillo de México sin su uniforme y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se disculpó con los Wolves.

"Solo me enteré después del juego. Vi la foto de él en el banco con su ropa; lo nombraron en el banco, pero no se ha cambiado para jugar. No estamos contentos con eso, por cómo se ve y cómo se ve desde afuera. Lo entiendo", declaró el entrenador interino Steve Davis.

En contraste a lo que ha dicho Gerardo Martino, para el entrenador inglés, no cree que el mexicano Raúl Jiménez esté listo para jugar con la Selección Mexicana previo al arranque del Mundial de Qatar 2022.

“Pero sabemos que no está listo para jugar. Se disculparon por incluirlo. Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar en los juegos. Dijeron que fue por razones de salud mental que lo pusieron allí", mencionó.

El director técnico interino dijo que el 9 mexicano volará de regreso a Inglaterra este fin de semana, antes de esperar a ver si México lo convoca para la Copa del Mundo que inicia el próximo 20 de noviembre.

Después de pasar unos días con sus compañeros y con los Wolves, Raúl Jiménez arribó a Girona para reportar con la Selección Mexicana y ponerse a las órdenes de Tata Martino, de cara al Mundial de Qatar 2022.

Jimènez ha dejado en claro que, si él no se sentía bien, él mismo se haría a un lado y solo apoyaría a la Selección Mexicana durante los encuentros, pero que esperará hasta el final para ver si puede asistir al Mundial.

