México se alista para la Copa Panamericana en su segunda edición

Cancún, Quintana Roo albergará la Copa Panamericana de fútbol 7, que tendrá el aval de la Federacion Mexicana de Fútbol 7 (FMF7) del próximo 16 al 19 de diciembre en sede por definir, para conocer al mejor equipo del continente.

Este evento de fútbol, tendrá la participación de equipos de Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, y demás.

Los campeones serán reconocidos con trofeos y medallas

Se espera la participación de más de 50 países.

“Esperamos un evento mejor que la primera edición que se realizó en Guadalajara, Jalisco. Ya tenemos 5 países programados, son varias categorías a partir de 5 años en adelante, además de que tendremos visores de la Federación Mexicana de Fútbol 7 para que los elegidos puedan incorporarse a los compamentos de las selecciones mexicanas con miras a competencias internacionales” dijo Carlos Barajas, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 7

Cabe mencionar, que la primera edición fue en Guadalajara, Jalisco, por lo que el Caribe mexicano será el anfitrión de esta segunda edición. Los campeones de este torneo internacional tendrán derecho a participar en la tercera edición con viáticos pagados que se realizará nuevamente en Guadalajara, Jalisco en el mes de junio que buscará boletos en la cuarta edición que tiene como sede tentativa Brasil o Argentina para el mes de diciembre del 2022.

Carlos Barajas, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 7

“Las ramas serán varonil y femenil, en categorías 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009,2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, Sub 20 y mayores de 40 y en la femenil Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y categoría libre y los ganadores se llevarán medalla y trofeos además de boletos a otros eventos internacionales” expresó Carlos Barajas.

El presidente comentó que el fútbol 7 está creciendo en todo México, la nueva transformación del fútbol busca fomentar el deporte y también reconocer a los mejores talentos con miras eventos mundiales con una preparación previa.

