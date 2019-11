México eliminado del Tour Mundial de Voleibol en Chetumal

Los seleccionados olímpicos en Río 2016, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros quedaron eliminados de la última parada del año del Tour Mundial de Voleibol que se celebra en Chetumal, Quintana Roo.

Ante un estadio lleno con capacidad para 4 mil aficionados, la pareja tricolor no pudo avanzar a los Octavos de Final tras caer ante la dupla alemana integrada por Alexander Walkenhorst y Sven Winter en tres sets por parciales 19-21, 22-20 y 18-16.

"Nos llevamos un sabor desagradable, el haber hecho las cosas bien durante todo el juego para al final no cerrarlo como se debía. Se nos fue el partido, sabemos que el deporte así es, nada está garantizado aún cuando te falte un punto y al otro le falten 10, nada está garantizado. Es más aprendizaje, se siente fatal, pero bueno, hay que reponernos y seguir luchando", reconoció Virgen al término del partido.

"Duele mucho no ganarlo, duele no cerrar de la mejor manera y sí son golpes muy duros pero así es el deporte, hay que tratar de entender que es así y saber reponerse. Pienso que en general el partido se desarrolló muy cerrado, fueron detalles que hicieron la diferencia y al final pienso que fue más malas tomas de decisión de nosotros el no haber cerrado de la mejor manera los dos últimos sets", agregó.

El juego fue una dura batalla donde el público apoyó de principio a fin donde el Cielito Lindo, las tradicionales "olas", los gritos y aplausos hicieron vibrar a las duplas mexicanas y alemanas.

"Ese es mi estilo de juego, disfruto jugar así para la multitud; hay mucha energía de ellos, pelear por todos los puntos significó que tuvimos un gran regreso en el segundo set", mencionó Winter.

"Esto es muy loco pero es muy agradable. El siguiente torneo es en Cancún, me gustaría regresar a México porque es súper agradable el ambiente", aseguró Walkenhorst.

Los doble medallistas de Juegos Panamericanos, oro en Toronto y plata en Lima 2019, matemáticamente pueden clasificar a Olímpicos por la vía de ranking en el Circuito Mundial FIVB por lo que no tendrán margen de error en los últimos torneos que les quedan rumbo a la máxima justa deportiva. El noveno lugar es el mínimo al que deben aspirar para alcanzar sus objetivos.

