Mexico Vs Corea: Amigo de Chicharito quiere que Corea le gane a México

Park Ji-Sung amigo y ex com pañero de Javier “Chicarito” Hernández, es un histórico del futbol de Corea del Sur. Jugó en el Manchester United, pero esa hermandad no supera el sentimiento por su equipo nacional y así manifestó el deseo que su equipo le gane a México en el próximo partido.

El ex delantero asegura: "Vamos a ganarle a México".

Eso sí, "será un juego difícil porque tuvimos una mala actuación y un mal resultado en el primer partido –ante Suecia-. Será difícil dar la vuelta al ambiente, y México está motivado, ganaron su primer partido contra Alemania, con uno de los mejores equipos en esta competencia, por lo que su atmósfera debe ser brillante".

La Selección Mexicana consigue su primera victoria en Rusia 2018; enfrentará a Coresa del Sur el próximo sábado.

Ji-Sung jugó tres mundiales, de 2002 a 2010, y sabe que no está nada perdido: "Tenemos que prepararnos bien y mostrar nuestra calidad porque creo que nuestros jugadores no mostraron eso en el primer partido. Tenemos que mostrar nuestro rendimiento en el campo y luego esperar porque en realidad México se encuentra en un mejor momento que nosotros, pero en el futbol nada está escrito".