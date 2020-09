México JUGARÍA contra Guatemala con la cancelación ante Costa Rica.

El encuentro programado para el siguiente 30 de septiembre entre la Selección Mexicana ante Costa Rica, se rumora que el lugar de los ticos podría ser tomado por el combinado de Guatemala para la misma fecha en la cancha del Estadio Azteca.

Y con el tiempo encima para poder encontrar algún rival tras la cancelación por parte de la Selección de Costa Rica, México buscaría enfrentar al combinado guatemalteco para su primer duelo amistoso en este 2020 en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Algunas fuentes cercanas al portal de Mediotiempo indicaron que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya habría contactado de forma inmediata para ver la posibilidad para jugar el amistoso en la fecha antes mencionada, la cual habría sido positiva por parte de los centroamericanos.

México vs Guatemala.

México pudiera jugar ante Guatemala por cancelación ante Costa Rica

De igual forma se ha sabido que en Guatemala no tienen medidas sanitarias tan estrictas que les restrinjan el retorno a su país, la única condición que hay es presentar a su regreso una prueba PCR no mayor a 72 horas, por lo que no habría problemas.

Es cuestión de horas para que se pueda confirmar la noticias de que la Selección Mexicana estaría enfrentando a la Selección de Guatemala el próximo 30 de septiembre, el cual se convertiría en el primer encuentro de los de Gerardo ‘Tata’ Martino en el presente 2020 por la situación de la pandemia del coronavirus.

México vs Guatemala.

Cuando parecía que el panorama para México en cuanto a partidos para este 2020 para duelos amistosos, el coronavirus hace de nuevo de las suyas y los ha dejado sin poder enfrentar a Costa Rica; ahora falta esperar que se pueda confirmar el duelo para el 30 de septiembre contra el combinado de Guatemala.