Mexicanos en MLB se lucieron, pero no lograron triunfos con el equipo

Durante el fin de semana, tres mexicanos en la MLB se lucieron remolcando carreras, pero no fueron suficientes para que sus equipos se llevaran el triunfo en sus respectivos encuentros.

Estos fueron los peloteros Alex Verdugo, Joey Meneses y Alejo López; además, se dió la gran noticia que los Bravos de Atlanta subieron al joven sonorense Alan Rangel.

Un mexicano más a la MLB

Alex Verdugo ayudó en la séptima entrada a que Red Sox empatara la pizarra 5-5, ya que al encontrar corredores en primera y tercera, conectó para producir carrera; en total dio dos hits, se ponchó en par de ocasiones y recibió una base por bolas. Finalmente, Yankees anotó dos en el cierre de ese capítulo y ganó 7-5.

Joey Meneses anotó y produjo la única carrera de Nationals en la derrota 4-1 ante Miami, conectando un imparable en cuatro turnos, uno de ellos fue ponche y la que timbró fue por cuadrangular solitario en la primera entrada, siendo el número 11.

Alejo López conectó un hit en cuatro turnos para impulsar una carrera para Cincinnati ante Brewers, pero de poco sirvió porque la pizarra culminó en su contra 10-2.

"No porque me tarde más, quiere decir que no lo lograré", esto dijo Alan Rangel en 2019, y ahora en 2022 Atlanta lo sube al primer equipo, siendo otro mexicano que está en la Grandes Ligas.

