Mexicano tendrá boda con una mujer que conoció en el Mundial Rusia 2018

El Mundial Rusia 2018 llegó a ser un libro abierto compuesta de historias mexicanas de todos los colores. Cabe mencionar que hubo quien desapareció por días y no tuvo la oportunidad de apreciar el partido de México contra Alemania, los compatriotas que abandonaron las calles de Moscú repletas de basura y quienes hallaron el amor a primera vista, cual película romántica.

Miguel Minoru, fue el hombre mexicano que se trasladó para disfrutar de la Copa del Mundo, tuvo su enamoramiento solicitando instrucciones a una mujer rusa a tal nivel de volver el día de la Final para proponerle matrimonio.

Todo empezó cuando el sujeto de 27 años se extravió deambulando por las calles de Rusia y se aproximó a Cristina para solicitarle orientación.

"Me dijo que me acompañaba. La invité a comer, me dijo que no, pero su teléfono sí me lo dio. No hubo día que no nos viéramos o habláramos. Es difícil de explicar, sólo me enamoré”, se sinceró Minoru para Excélsior luego de llegar a México.

“Ella es de Ekaterimburgo. Fui al México contra Suecia y me llevó a conocer a su familia, como amigos. Allá son personas muy humildes, con cierta ingenuidad”.

Minoru no pudo observar el último encuentro de la Selección Mexicana en Rusia contra Brasil ya que dio preferencia al pasar el tiempo con su amada. Luego de esto, volvió a tierra mexicana y le notificó a su familia que se casaría.

"No soy tonto. Al principio pensé que sólo era emoción por haber conocido a alguien, pero con el paso del tiempo vi que era algo real. Cuando mi madre se enteró me dijo que tuviera cuidado, que no me fueran a sacar los órganos”, dijo entre risas y con la garganta lastimada por los cambios de clima en el viaje.

El día de la Final, Miguel tomó la decisión de volver a tierras mundialistas para proponerle matrimonia a Cristina en el mismo sitio donde se vieron por primera vez, ella aceptó y ya se está dedicando a aprender español para comunicarse mejor con él.