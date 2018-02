Mexicano pinta a Carlos Vela en un muro de más de dos pisos

El fanatismo del crack del balompié mexicano, Carlos Vela ha sobre pasado las fronteras y ahora llegó hasta Los Ángeles.

Desde su llegada a Los Ángeles FC de la MLS, el mexicano causó furor y su destacada trayectoria ha motivado a artistas para expresar su contento con la participación de Vela en sus tierras californianas.

En este sentido, el artista mexicano Jiovani López utilizó la inspiración de la contratación de Vela al equipo local para homenajear al atacante mexicano e inmortalizarlo en un muro.

Y comentó en exclusiva para Diario La Verdad "A mi me encantaba el futbol, lo practicaba más de cuatro días a la semana y un día me fracturé la clavícula y tuve que estar en cama para mantener reposo durante tres largos meses y al no tener nada que hacer opté por comenzar a dibujar y poco a poco fue perfeccionando mi técnica y comencé a dibujar a figuras del deporte y mi trabajo comenzó a viralizarse y así pude conocer a varios de ellos que se mostraron contentos porque les gustó mi trabajo"

Una publicación compartida de Jio (@asdrawnbyjio) el Feb 11, 2018 at 6:39 PST

López ha sido conocido como el “Picasso del deporte” al dibujar a varios personajes destacados, especialmente del futbol mexicano como Guillermo Ochoa, Miguel Herrera, Javier “El Chicharito” Hernández y Giovanni Dos Santos con la intención de poder conocerlos así como sucedió cuando dibujó a Canelo Álvarez y su arte llegó a manos del boxeador.

“Para todos nosotros los latinos, la palabra ‘muro’ se ha vuelto en una mala palabra”, explicó el dibujante y ahora muralista “Queremos mejorar eso con un mensaje artístico y ese mensaje es obviamente también para Vela, que le damos la bienvenida en este nuevo trayecto de su carrera”.

“Cuando supe que Carlos Vela llegaba a Los Ángeles, dije que teníamos que hacerle algo parecido como a Giovani y Jonathan dos Santos, que era hacerle una pieza, pero en esta oportunidad lo quise hacer diferente, para probarme a mí mismo y decidí que sería en un muro”, dijo López del muro.

El también homenaje a Vela está localizado en Korea Town, cerca del estadio Banc of California Stadium, casa de LAFC y tiene dos pisos de alto por lo que se espera pronto tener una fecha de inauguración por parte del equipo y la directiva quienes argumentaron recibir con gusto su idea del mural cuando les presentó el proyecto.

El proyecto duró alrededor de 70 horas para completarse entre los dos artistas, Diego Mendoza y Jiovanni López que además recibieron muchas felicitaciones de la gente que caminaba o pasaba frente al mural.

Finalmente, López espera que el mismo jugador se presente pues “La meta es que Vela pueda inaugurar su retrato y sería con música, comida para todos aficionados al futbol, nos saludan, nos felicitan y nos preguntan quién es él. A la gente le ha gustado mucho, ha sido muy buena la reacción de la gente. Es algo muy nuevo para este lado de la comunidad. Estamos orgullosos de haber trabajado en este proyecto, ojalá no sea el último proyecto”, puntualizó Mendoza.