Messi ya no jugará con Argentina ¿Todo por culpa del PSG?

Lionel Messi no ha dado su máximo como jugador del PSG, aunque, sí ha dejado bien parada a la Selección Argentina, pero ahora las cosas van a cambiar, pues los parisinos están convencidos de querer explotar al máximo al rosarino y no lo dejarán jugar con la Albiceleste en su próxima fecha FIFA contra Chile y Colombia, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que Leo se infectó de COVID-19 en diciembre de 2021, y que por esa razón tardó en volver a París, incluso le tomó más tiempo recuperarse en comparación con otros de sus compañeros y al parecer para los parisinos eso fue su límite, ahora, quienes que el jugador dé todo de sí para mejorar al equipo francés.

Anteriormente te contamos sobre su espectacular foto para la France Football; sin embargo, ahora te diremos porque su actual club no le soltará la rienda para defender a su Selección Nacional.

PSG no dejará que Messi juegue con Argentina ante Chile y Colombia

El París Saint-Germain Football Club pidió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no convocar a Lionel ahora que Argentina ha clasificado al Mundial de Qatar 2022, ante esto, la AFA aceptó y Leo no estará presenten en las siguientes dos fechas FIFA, pues, necesita recuperar su nivel con la escuadra parisina, algo que no ha hecho por centrarse más en su juego con los argentinos.

Cabe mencionar que ahora, los parisinos quieren sacar lo mejor de Lionel para hacer frente al Real Madrid, de ahí que esperan que sea antes o para el 15 de febrero que esté completamente recuperado, pues, quieren asegurar su pase glorioso en los Octavos de Final de la Champions League.

¿Cuándo es el próximo juego del PSG?

El lunes 31 de enero de 2022 como una fecha por la Copa de Francia, el partido se jugará en el Parque de los Príncipes a las 14:15 horas (horario de México).

