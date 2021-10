Messi y su familia en peligro; asaltaron el hotel donde se hospedan en París

Lionel Messi, su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos actualmente se están hospedando en el hotel “Le Royal Monceau” de París, Francia. Sin embargo, la familia estuvo en peligro recientemente ya que el lugar fue asaltado; aunque el argentino y sus seres queridos afortunadamente no tuvieron pérdidas de ningún tipo.

Como el jugador llegó al equipo Paris Saint-Germain (PSG) hace poco más de un mes, aún no ha logrado encontrar la casa donde vivirá con su esposa e hijos en territorio francés. Así que mientras tanto debe estar hospedado en el hotel.

Se sabe que Lionel Messi quiere vivir en un lujoso castillo parisino, pero aún no ha conseguido el lugar indicado que podría costar millones. Pero, de acuerdo con el medio The Sun, Le Royal Monceau, situado en pleno corazón de París sufrió un robo la semana pasada.

Ladrones no se llevaron ninguna pertenencia de la familia Messi

Desde que el argentino llegó al PSG ha estado viviendo en este hotel/Foto: ABC

Los ladrones lograron ingresar por el techo del lugar de hospedaje. Descendieron hasta un balcón que tenía una ventana abierta y eso les permitió irrumpir en varias habitaciones. Según el reporte, una huésped denunció la ausencia de las pertenencias que había dejado en su cuarto.

Al revisar las cámaras de seguridad, la Policía pudo ver en las imágenes a dos hombres enmascarados en el hotel a través de las ventanas del sexto piso. “Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador”, declaró la afectada.

“La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj", explicó la mujer que denunció el suceso, según The Sun.

Probablemente la familia Messi no fue víctima de la delincuencia ya que los asaltantes no lograron llegar hasta su habitación; pero ni el futbolista ni su esposa han dado declaraciones al respecto y tampoco se sabe si se encontraban en el hotel cuando fue robado.

“Le Royal Monceau” cobra miles por su hospedaje

El hotel donde vive Leo es uno de los más lujosos de París, pero fue víctima de robo/Foto: 20 Minutos

Como relató la víctima afectada tras el asalto, el hotel “Le Royal Monceau” de París cobra una pequeña fortuna por una noche de hospedaje.

Ya que el hotel de cinco estrellas situado en la Avenue Hoche, a escasos pasos de los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo, cuesta entre 14,500 y 15, 500 euros por día, algo que definitivamente el astro argentino puede darse el lujo de costear.

Entre las pertenencias robadas a los huéspedes se encuentran un collar de oro valorado 3 mil 484 euros, unos pendientes de 580 euros y 2 mil 322 euros en efectivo. Hasta ahora no se han logrado capturar a los delincuentes. Sin embargo, como mencionamos en La Verdad Noticias, los fans están agradecidos de que Messi y su familia no hayan sido afectados por este suceso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!