Messi y su enojo podría acabar con la salida de Eric Abidal del Barcelona.

Incertidumbre es lo que se vive en el interior del conjunto del Barcelona, luego de que el ex futbolista galo y ahora Director Deportivo, Eric Abidal, por las declaraciones que emitió tras la destitución de Ernesto Valverde, a lo que posteriormente el astro argentino Lionel Messi respondió y por ello esté el futuro en el aire del directivo francés.

Y es que tras lo ocurrido el presidente del Barcelona, José María Bartomeu se estará reuniendo con el francés para hablar sobre la situación y que esto podría desembocar en una destitución de Eric Abidal tras declarar que la salida de Valverde se debió por el poco compromiso de los futbolistas y que hizo que Messi tuviera que responder a su ex compañero en el conjunto catalán.

Messi y su enojo podría acabar con la salida de Eric Abidal del Barcelona.

Según el reporte que se ha emitido desde el Viejo Continente la reunión es totalmente por la mala gestión en el área deportiva en el presente mercado invernal y todo se ha desencadenado por las polémicas declaraciones que emitió Eric Abidal: "Con Valverde muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena, pero hay cosas que puedo oler", afirmó Abidal.

Abidal tendría las horas contadas en el Barcelona

Luego de lo declarado por el Director Deportivo, el astro rosarino Lionel Messi no tardó en emitir una declaración tras lo ocurrido:

"Habría que dar nombres porque si no" se "está ensuciando a todos" los jugadores. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien", indicó el capitán barcelonista.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Messi y su enojo podría acabar con la salida de Eric Abidal del Barcelona.

Te puede interesar: Athletic de Bilbao vs Barcelona, Copa del Rey horario y dónde ver en vivo (Cuartos de Final)

Todo esto se da previo al duelo en donde el Barcelona visitará al Athletic de Bilbao por los Cuartos de Final de la Copa del Rey este jueves 6 de febrero.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana