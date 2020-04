Messi y dos futbolistas más del Barcelona INTRANSFERIBLES.

El futbol se encuentra en un receso obligado por la pandemia del coronavirus, uno de los equipos más importantes en el Viejo Continente es el Barcelona, quien se encuentra atravesando una crisis futbolistica y económica, por lo que ha puesto sin restricciones para negociar a todos sus jugadores, salvo a Lionel Messi y un par de jugadores más.

Messi no sale del Barcelona.

Recientemente fuentes de ESPN cercanas al conjunto del Barcelona, el cuadro catalán considera de cara al siguiente certamen a Lionel Messi junto al portero Marc-André Ter Stegen y el mediocampista Frenkie De Jong, quien de manera reciente llegó al vigente Campeón del futbol español.

Por el momento se contempla que el cuadro del Barcelona no tiene restricciones para recibir ofertas por el resto de la plantilla. Y es que el astro argentino Lionel Messi y el portero Ter Stegen se han convertido en pilares en las últimas campañas con el cuadro que anteriormente dirigía Ernesto Valverde y el volante holandés Frenkie De Jong acaba de llegar y poco a poco se ha convertido un indiscutible del 11 del equipo español.

Stegen no sale del Barcelona.

Messi, Stegen y De Jong son intrasferibles para el Barcelona

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, reveló que para el siguiente mercado de fichajes no habrá grandes inversiones pero sí habrá llegadas. El plan del directivo blaugrana es lograr algunos intercambios con futbolistas que ya no entran en los planes del club; esto no aplica para el argentino Messi, el alemán Stegen y el holandés De Jong.

De los fichajes entre Lautaro Martínez y Neymar, parece que el Barcelona determinó como prioridad elegir al argentino del Inter de Milán, sonando como rumor un intercambio por Antoine Griezmann. Mientras que el carioca suena con un movimiento con los parisinos por Dembélé, Tobido y Umtiti para que el ex futbolista del Santos regrese a la disciplina blaugrana y vuelva a formar la MSN con Messi y Suárez.

De Jong se queda en el Barcelona.

Habrá que esperar que sucede con la reestructuración del Barcelona para la siguiente temporada, pero hay varios futbolistas que tiene el cuadro de Setién que interesan a clubes y por los que el conjunto catalán podría tener como moneda de cambio de cara a la siguiente temporada en el futbol ibérico.