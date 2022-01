Messi superó el COVID-19, pero ¿Por qué no jugará en el PSG vs Lyon? Foto: ambito.com

Lionel Messi había dado positivo al COVID-19 hace tiempo, de ahí que tuvo que someterse a una cuarentena, pero ahora, se ha sabido que el jugador argentino ya no tiene el virus, entonces, todos se preguntan las razones de que no defienda al PSG contra el Lyon.

Lionel Messi ¿Tiene secuelas del COVID-19?

Se sabe que el rosarino regresó de Argentina con muy buenas noticias para el Paris Saint-Germain Football Club, y que las pruebas que le practicaron arrojaron que es negativo al nuevo coronavirus, pero al parecer, esto no es suficiente para los parisinos, quienes por medio de un comunicado informaron lo siguiente:

"Lionel Messi continuará su protocolo individual post-COVID en los próximos días.”

Aunque no se dijo si tiene o no secuelas a causa del SARS-CoV-2, lo que está claro es que la escuadra parisina quiere asegurarse que el jugador está completamente sano, para no poner su vida en riesgo ni la de sus compañeros.

Por otro lado, a continuación, te diremos que otros jugadores fueron aislados por salir positivos al virus:

Ángel Di María

Julian Draxler

Danilo Pereira

Gianluigi Donnarumma

Layvin Kurzawa

¿Cuándo es el PSG vs Lyon?

Se llevará a cabo el domingo 9 de enero de 2022 a las 13:45 horas en el Parc OL, y lo podrás ver completamente gratis por medio de la página www.tarjetarojatvonline.sx.

