Messi podría debutar con el PSG este domingo ante el Reims

Antes de que el astro del fútbol Lionel Messi se enfunde de nuevo en los colores de la selección de Argentina para las eliminatorias sudamericanas en septiembre la afición del París Saint-Germain podría ver el esperado debut del jugador en la cancha.

El argentino no estuvo entre los convocados por el director técnico Mauricio Pochettino para el encuentro contra el Brest, que significó una victoria 4-2 para el PSG, por lo que aprovechó viajar a Barcelona junto con su familia.

Sin embargo de acuerdo a un reporte de L’Equipe ‘La Pulga’ podría realizar por fin su esperado debut en la cancha como parte de la alineación parisina que enfrentará al Reims este domingo 29 de agosto.

Messi se prepara para debutar con el PSG

El director técnico del PSG Mauricio Pochettino podría convocar al argentino para el encuentro de este domingo.

Tras este viaje y la primera semana de Lionel Messi en el PSG el astro mundial del fútbol se prepara para su regreso a la cancha ya que recordemos que no juega de manera competitiva desde el 10 de julio.

Es ahora que los rumores y reportes aseguran que ‘La Pulga’ estará listo para debutar en la nueva fecha FIFA que tiene el PSG en el horizonte tras hacerse de tres victorias consecutivas que lo han colocado como puntero de la liga.

Los compromisos de Messi con Argentina

Messi podría debutar en el PSG antes de lo esperado lo cual podría resultarle beneficioso pues como mencionamos el delantero está por unirse a la selección de Argentina para disputar las eliminatorias sudamericanas.

Y es que con un clásico como el Argentina vs. Brasil en el horizonte no le vendría mal la práctica tras no haber pisado la cancha desde que el astro levantó la Copa América en el Maracaná.

Es así que Lionel Messi podría debutar con el PSG este domingo en el encuentro contra el Reims en el Stade Auguste-Delaune II, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca el encuentro.

