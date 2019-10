Messi pidió irse del Barcelona ¿Se acerca el retiro? (VIDEO).

El astro argentino del Futbol Club Barcelona, Lionel Andrés Messi Cuccittini de 32 años de edad, de manera reciente en una entrevista exclusiva para ‘RAC1’ dijo que luego de su problema con Hacienda en la Temporada 2013-2014, el futbolista rosarino pensó en dejar al conjunto catalán y emigrar a otra liga; luego de “sentirse maltratado”.

“En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue", se sinceró.

Fue justamente en esa época que el máximo goleador de la escuadra catalana se planteó en emigrar a otro país, luego de los problemas legales que tuvo.

"Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en el Barcelona", desveló.

Messi asegura su futuro en el Barcelona

Para fortuna de los seguidores del equipo ibérico, el argentino Lionel Messi no se precipitó y continuó su carrera con los blaugranas. Con el problema resuelto en su totalidad, ahora dice que no tiene cabeza para pensar en ir a otra latitud a jugar; pues su prioridad es el bienestar de su familia.

"Hoy por hoy, cada vez está más claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por cómo estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad", afirmó Lionel Messi de 32 años de edad.

De igual manera el astro rosarino dejó en claro que lo primero es lo familiar, pues recordó que él tuvo que dejar a sus amigos para cumplir su sueño y que no quiere que sus hijos pasen por ello, ya que sus amigos están en Barcelona.

"De chiquito, yo viví eso en lo personal y no me gustaría que ellos pasaran por lo mismo".

En cuanto al sueño de vestir los colores del equipo pampero Newell’s Old Boys, equipo en el que militó hasta los 12 años que viajó a Barcelona, dijo que ese es “un sueño” que tuvo desde pequeño, pero que seguramente no va a cumplir. Lionel Messi de manera reciente marcó su primer gol en la presente temporada y se encuentra a 39 goles de igualar marca de Pelé con el cuadro carioca del Santos.

