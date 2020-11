Messi le HACE “FUCHI” al Dínamo de Kiev (vídeo)

Lionel Messi indignó a los fanáticos del Barcelona, luego que este se paseaba en el terreno del Camp Nou cuando enfrentaba al Dínamo de Kiev en la Champions League y no se molestaba por correr ni pelear el balón.

Cuando el Barcelona gana 1-0 ante el equipo de la Liga Premier de Ucrania este miércoles por la noche, Messi demostró que no tenía rival por el cual luchar por anotar y en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, se ve a “la pulga” caminando en el campo, viendo pasar a sus rivales sin estorbarles o hacer fuerza por quitarles el balón.

Messi ni se incomodó contra el Kiev

Con la muestra de Lionel Messi ante el Kiev, se ve que entre el argentino y el Barcelona no hay una buena relación y el seis veces ganador de la bota de oro, no le interesa que los fanáticos del equipo español lo halaguen o hablen de él ya que no se siente a gusto en el equipo que ha impulsado su carrera en el fútbol a nivel mundial.

��⚽️ La imagen de la que hablaba Pulido en @ElLarguero de Messi durante el partido ante el Dinamo de Kievpic.twitter.com/eaW1jyzTo5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2020

Lionel Messi se paseba en el campo sin tener rival

Aunque el equipo ganaba 1-0 desde los primeros minutos del encuentro gracias al gol del astro argentino, Messi no vio rival en el campo y no se desgastó para dar el 100% y aún cuando el Barcelona sacó la victoria con la segunda anotación de Gerard Piqué al minuto 65 de la segunda mitad, en las redes sociales no pararon los ataques para el delantero que recientemente recibió el premio Laureus.

"Que eres el maldito capitán del Barcelona, nos quejamos de Ramos, pero esto no es digno de un capitán", fue lo que los fanáticos posteaban en el vídeo del argentino.

Te recomendamos leer: El Barcelona cae ocho puntos por detrás del Real Madrid

Leo #Messi, 150 partidos en competiciones UEFA. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2020

Aunque la imagen que ya han publicado algunos medios como La Verdad Noticias corresponden a los últimos minutos del encuentro cuando Lionel Messi sintió que el partido ya se encontraban asegurado, aún cuando el Dinamo de Kiev anotó en el minuto 75 por conducto de Viktor Tsygankov, llenándose el equipo español la victoria en la Champions League.