Messi explotó contra el árbitro que dirigió Argentina vs Países Bajos

En un encuentro vibrante y lleno de emociones, el equipo de Argentina consiguió su pase a la Semifinal de Qatar 2022, sin embargo, la Selección de Países Bajos los hizo sufrir, pero también, el arbitraje que estuvo en el encuentro. En La Verdad Noticias te informamos que Antonio Mateu Lahoz es el silbante que arbitró este partido.

Al acabar el encuentro, Lionel Messi habló sobre el árbitro, pues aseguró que, por culpa del silbante, fue que se alargó el encuentro, pues parecía que Mateu Lahoz estaba favoreciendo a ‘La naranja mecánica’:

"Mucha bronca. No era para que terminara así. No quiero hablar del árbitro. Ya viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas”.